Последствия снегопада в Москве ликвидирует максимальное число специалистов

В ликвидации последствий аномального снегопада в Москве задействовано максимальное количество спецтехники, сотрудников коммунальных служб и крупных столичных инженерных компаний.

© Вечерняя Москва

Об этом в четверг, 19 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— Сегодня в городе сохраняются очень сложные погодные условия — идет сильный снег, который сопровождается ветром с порывами до 15-17 метров в секунду. По оценкам синоптиков, выпадет более 70 процентов осадков от месячной нормы. В очистке Москвы от снега задействовано максимальное количество сотрудников коммунальных служб, специалисты крупных столичных инженерных компаний. На улицы выведен парк коммунальной и инженерной спецтехники. Работа ведется непрерывно, для работников организованы пункты обогрева и питания, — отметил Бирюков.

По его словам, все городские службы работают в усиленном режиме, постоянно ведется мониторинг состояния улично-дорожной сети. По мере выпадения осадков в цикличном режиме проводится сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой.

Также особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также тротуаров, подходов к остановкам, объектам транспорта и социальной сферы.

— Организовано круглосуточное дежурство руководителей предприятий и организаций Комплекса городского хозяйства, аварийно-диспетчерских служб, аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. На МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи и тяжелые автокраны для оказания помощи водителям большегрузов, — поделился заммэра.

Когда снегопад станет менее интенсивным, коммунальные службы приступят к очистке от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ будут огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.

Глава Комплекса городского хозяйства обратился к жителям с просьбой с пониманием относиться к неудобствам, связанным с работой по очистке города от снега и его вывозом, не препятствовать работе коммунальной и инженерной спецтехники.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова считает, что снегопад в Москве может побить сразу два рекорда — самый высокий снежный покров для 20 февраля и самый высокий с начала зимы.

По словам ведущего специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, 23 февраля, в День защитника Отечества, погоду в столице вновь будет определять циклон, поэтому возможен небольшой снег.