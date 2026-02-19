Гидрометцентр назвал дату, когда в Москву придет оттепель

В день защитника Отечества, 23 февраля, в Московском регионе прогнозируется до одного градуса выше ноля, следует из семидневного прогноза Гидрометцентра России.

Однако предстоящие суббота и воскресенье еще будут умеренно морозными. Так, в ночь с пятницы на субботу ожидается от 10 до 12 градусов холода, возможны небольшой снег, гололедица. Днем будет от трех до пяти градусов мороза на фоне облачной с прояснениями погоды.

В воскресенье облачно, небольшой снег, по области местами умеренный. Температура воздуха днем составит -2…-4 градуса.

В понедельник прогнозируется облачная погода с небольшими осадками. Столбики термометров в дневные часы могут подняться до одного градуса тепла.

Так же тепло будет и в последующие два дня - 24 и 25 февраля (днем от четырех градусов мороза до одного градуса тепла), а в среду может даже выглянуть солнце.