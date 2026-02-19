Турнир по метанию снежков организуют в Москве

В эту субботу, 21 февраля, на территории Московского дворца пионеров развернется масштабная игра в снежки.

Турнир по метанию снежков организуют в рамках проекта «Зима в Москве». В матчах примут участие 20 команд до 10 человек каждая. Турнир пройдет в несколько раундов. Для безопасности участникам выдадут шлемы и защитные щиты, а перед началом все пройдут обязательный инструктаж. Чтобы лепить снаряды было быстрее и удобнее, на площадке подготовят снежколепы.

Интересно, что в Москве уже несколько лет энтузиасты занимаются развитием и популяризацией юкигассена. Это командная игра, напоминающая знакомые всем русским людям снежки, но с более сложными правилами.

— Для того чтобы победить в такой массовой битве, необходимо иметь хорошие командные навыки, — делится опытом президент Федерации юкигассен России Дмитрий Макушев. — Для своих игр мы обычно заготавливаем снежки заранее или используем мячики (если невозможно слепить снаряд из-за мягкого снега).

По словам эксперта, игра развивает тактические, командные и стратегические навыки.

Дмитрий дополнил, что сейчас во время зимнего сезона поиграть в юкигассен можно на некоторых площадках «Зима в Москве».

— Кроме того, в соцсетях мы часто анонсируем соревнования, принять участие в которых может любой желающий.

Юкигассен увлекательная игра, которая действительно превращается в настоящую битву. Здесь, как и на поле боя, есть свои командиры, укрытия, заранее продуманные стратегии. Игроку необходимо захватить флаг с вражеской базы и при этом не быть «подстреленным».

ПРИШЛА ИЗ ЯПОНИИ

Игра юкигассен появилась в Японии в 1987 году. В переводе с японского «юки» — снег, «гассен» — битва. В каждой команде десять игроков: капитан, три защитника, четыре атакующих и два на скамье запасных.

Защитники своей базы могут находиться в любой части поля, а атакующие только в центре.

В основном игра похожа на смесь пейнтбола и вышибал. На каждую команду выделяется ровно 90 снарядов, и делать новые походу игры запрещено. Для команд важна четкая стратегия. Их главная задача — забрать флаг команды противника. Также в этой игре важна меткость: если удалось попасть и выбить игрока, то он покидает поле, а команде противника присуждается одно очко.

Всего игра длится три минуты. Перерыв между каждым периодом — минута.

Играть в юкигассен можно и летом. Для этого используют специальные мячики, а в качестве укрытий не сугробы, а, скажем, стога сена.

В России в 2022 году была основана Федерация юкигассен, которая позволила развивать этот вид по всей стране, но для того чтобы обучиться и сыграть по всем правилам, люди приезжают в Мурманск.