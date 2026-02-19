Дежурство тягачей организовано на дорогах столицы для помощи водителям

Дежурство тягачей организовали на дорогах Москвы для помощи водителям
Специалисты Комплекса городского хозяйства в условиях снегопада организовали на дорогах дежурство тягачей для помощи водителям.
Об этом в четверг, 19 февраля, сообщил заммэра Москвы в правительстве Петр Бирюков.
— Принято решение на МКАД и в ТиНАО обеспечить расстановку тягачей и автокранов для дежурства на спусках и подъемах, оказания содействия в ликвидации возможных аварийных ситуаций, — добавил он.
Бирюков подчеркнул, что в условиях снегопада осуществляется мониторинг состояния улично-дорожной сети.
В цикличном режиме по мере выпадения осадков проводятся сплошные механизированные прометания проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой.
— Особое внимание уделяется оперативной очистке ключевых магистралей, чтобы обеспечить проезд машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта, а также тротуаров, подходов к остановкам и объектам транспорта и социальной сферы, — рассказал Бирюков.
В мероприятиях по уборке задействовано нужное количество техники и сотрудников коммунальных служб, столичных инженерных и строительных компаний. Для них организованы пункты обогрева и полевые кухни.
Бирюков обратился к жителям с просьбой с пониманием относиться к неудобствам, связанным с работой по очистке города от снега и его вывозом, не препятствовать работе коммунальной техники.
Циклон «Валли» начал влиять на погоду в Москве, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Снег в Подмосковье начался около часа-двух ночи, а к утру уже шел в центральных районах города.