В аэропортах Московского региона из-за погоды отменили десятки рейсов

В аэропортах Московского региона из-за погоды отменили 29 рейсов.

Об этом в четверг, 19 февраля, сообщила пресс-служба Росавиации.

— За последние два часа, с 14:00 до 16:00 МСК, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский обслужили 78 рейсов (36 — на вылет, 42 — на прилет). С начала суток, 19 февраля, — 607 рейсов: 320 — на вылет, 287 — на прилет. На запасные аэродромы «ушли» восемь рейсов. Отменено на прилет и вылет 29 рейсов (в том числе семь рейсов иностранных авиакомпаний), — говорится в Telegram-канале Росавиации.

Тяжелая ситуация наблюдается и на автомобильных дорогах. Центр организации дорожного движения оценил загруженность дорог в Москве вечером 19 февраля на восемь баллов.

Заммэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что в ликвидации последствий аномального снегопада в столице задействовано максимальное количество спецтехники, сотрудников коммунальных служб и крупных столичных инженерных компаний.