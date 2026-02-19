В Москве и области снегопад может продлиться всю предстоящую ночь

Снегопад, охвативший Москву и Подмосковье, может продлиться всю предстоящую ночь, правда, к вечеру его интенсивность начнет снижаться. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

Как уточнили в ведомстве, в период с вечера до раннего утра 20 февраля в городе ожидается выпадение 3-5 мм осадков, а в отдельных районах этот показатель может достичь 7 мм. Прирост снежного покрова при этом составит до 9 см.

Синоптики также предупреждают о гололедице и возможном образовании снежных заносов на дорогах. За текущий день высота сугробов в столице может увеличиться до 20 см, а общий объем осадков - достигнуть 17 мм.

Между тем руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что интенсивный снегопад продлится в регионе до 14-15 часов дня, а затем начнет постепенно ослабевать.