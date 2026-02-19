$76.1590.27

Снежный шторм в Москве: что натворил «Валли» в столице

Александр Котлеткин
Slide 1 of 16
Последствия снегопада в Москве
1/13
Последствия снегопада в Москве 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Люди на автобусной остановке во время метели
2/13
Люди на автобусной остановке во время метели 
© Артем Геодакян/ТАСС
Девушка на одной из улиц столицы во время снегопада в Москве
3/13
Девушка на одной из улиц столицы во время снегопада в Москве 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Красная площадь во время снегопада в Москве
4/13
Красная площадь во время снегопада в Москве 
© Григорий Сысоев/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Женщина с ребенком во время метели
5/13
Женщина с ребенком во время метели 
© Артем Геодакян/ТАСС
Мужчина с чемоданом пробирается по заснеженным улицам во время снегопада в Москве
6/13
Мужчина с чемоданом пробирается по заснеженным улицам во время снегопада в Москве 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Ситуация на дорогах Москвы
7/13
Ситуация на дорогах Москвы 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Последствия снегопада в Москве
8/13
Последствия снегопада в Москве 
© Михаил Воскресенский/РИА Новости
Уборка улиц во время снегопада в Москве
9/13
Уборка улиц во время снегопада в Москве 
© Михаил Воскресенский/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Последствия снегопада в Москве
10/13
Последствия снегопада в Москве 
© Михаил Воскресенский/РИА Новости
Последствия снегопада в Москве
11/13
Последствия снегопада в Москве 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Уборка улиц во время снегопада в Москве
12/13
Уборка улиц во время снегопада в Москве 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Автомобили во время метели
13/13
Автомобили во время метели 
© Артем Геодакян/ТАСС

Москва переживает один из самых сильных снегопадов в новейшей истории. По прогнозам синоптиков, 19 февраля в столице выпадет от 15 до 18 см осадков. До конца дня будет дуть юго-восточный и восточный ветер с порывами до 12-14 м/c. На дорогах образуются снежные заносы. Как сообщает телеканал «Царьград», сейчас средняя скорость передвижения по городу не более 25 км/ч. Водителям мешает плохая видимость, аварии и пробки на дорогах. Несколько массовых ДТП уже произошли под Ступино на трассе М-4 «Дон» — повреждены не менее 10 автомобилей. Несмотря на усиленную работу снегоуборочной техники, Дептранс рекомендует сегодня пользоваться метро.

Сложная ситуация и в московских аэропортах. По данным Telegram-канала SHOT, около 140 рейсов отменены или задержаны из-за непогоды.

Пик метели придется на середину дня. После 15:00 снегопад будет постепенно ослабевать. Полностью осадки прекратятся не раньше утра пятницы.

Что натворил в Москве балканский циклон «Валли» — смотрите в галерее «Рамблера».