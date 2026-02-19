Снежный шторм в Москве: что натворил «Валли» в столице

Москва переживает один из самых сильных снегопадов в новейшей истории. По прогнозам синоптиков, 19 февраля в столице выпадет от 15 до 18 см осадков. До конца дня будет дуть юго-восточный и восточный ветер с порывами до 12-14 м/c. На дорогах образуются снежные заносы. Как сообщает телеканал «Царьград», сейчас средняя скорость передвижения по городу не более 25 км/ч. Водителям мешает плохая видимость, аварии и пробки на дорогах. Несколько массовых ДТП уже произошли под Ступино на трассе М-4 «Дон» — повреждены не менее 10 автомобилей. Несмотря на усиленную работу снегоуборочной техники, Дептранс рекомендует сегодня пользоваться метро.

Сложная ситуация и в московских аэропортах. По данным Telegram-канала SHOT, около 140 рейсов отменены или задержаны из-за непогоды.

Пик метели придется на середину дня. После 15:00 снегопад будет постепенно ослабевать. Полностью осадки прекратятся не раньше утра пятницы.

