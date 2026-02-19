К полудню четверга трафик на столичных дорогах вырос до 9 баллов

Городские заторы достигли 9 баллов, скорость потока составляет около 23-25 км в час.

Как сообщает департамент транспорта Москвы, сложное движение на МКАД, ТТК, Садовом кольце и в центральной части города. Затруднения движения из-за буксующих фур. Совсем стоит внутренняя сторона МКАД в районе Волоколамского шоссе, на внутренняя сторона МКАД в районе улицы Капотня.

Транспортники просят водителей грузовиков продумывать маршруты с учетом погоды. Обычных автомобилистов просят не выезжать в город до 20:30, чтобы не мешать коммунальным службам расчищать дороги.

Отметим, что за сутки может выпасть до 70 процентов осадков от нормы. Нормой для февраля является 44 мм.

Кстати, ранее мэр столицы Сергей Собянин поблагодарил коммунальные службы за работу в зимний сложный снежный сезон.