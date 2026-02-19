Синоптик ответила на вопрос о мартовских снегопадах в Москве

Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова прогнозирует, что в марте Москва может снова столкнуться со снегопадами. Об этом она рассказала порталу News.ru.

Позднякова подчеркнула, что снегопады, которые идут в столичном регионе на этой неделе, не стоит считать сильнейшими за календарную зиму. По ее мнению, они всего лишь последние в текущем феврале.

«Март в Москве - зимний месяц. <…> В марте также может выпасть много снега. Не могу сказать, что это будут мощные снегопады, но в этот период точно будут осадки», - подчеркнула синоптик.

Эксперты портала «Метеовести» ранее сообщили, что после бурана 18-19 февраля столичный регион ждёт довольно спокойная погода. Температурный режим вернется в рамки нормы. В пятницу в Москве ожидается минус семь градусов, в субботу - четыре градуса ниже нуля, в воскресенье - минус три градуса, а в День защитника Отечества - всего минус два градуса.

«Всё указывает на то, что ледниковый период в Центральной России подошёл к концу, и крепкие морозы уже не вернутся», - подчеркнули синоптики.

При этом «Метеовести» прогнозируют, что 19 февраля в Москве выпадет ещё много снега и, хотя ночью он станет менее интенсивным, утром 20 февраля снежный покров, скорее всего, преодолеет максимум этой зимы. Нынешний рекорд принадлежит 30 января и составляет 61 сантиметр снега.