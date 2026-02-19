Столичные службы ликвидируют последствия сильного снегопада

Специалисты городских служб активно ликвидируют последствия снегопада в столице. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

© Вечерняя Москва

Согласно прогнозам синоптиков, осадки продлятся весь день. Они будут сопровождаться порывами ветра до 17 метров в секунду.

Утром в городе провели механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл повторяется по мере выпадения снега.

— Специалисты Комплекса городского хозяйства в условиях снегопада осуществляют мониторинг состояния улично-дорожной сети. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний, – добавил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Кроме того, организованы работы по уборке снега. Под контролем — очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам.

— Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на улице. По возможности перенести поездки на личных автомобилях, если это возможно, — написали в Telegram-канале ведомства.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова рассказала, что снегопад в Москве может побить сразу два рекорда — самый высокий снежный покров для 20 февраля и самый высокий с начала зимы.