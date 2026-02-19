Аномальный снегопад с сильным ветром привел к отмене рейсов в аэропортах Москвы

Сильный снегопад в московском авиаузле привел к отмене 19 рейсов и задержке 14 рейсов более чем на два часа в четверг, 19 февраля. Шесть самолетов были направлены на запасные аэродромы, сообщили в Минтрансе.

© Вечерняя Москва

С начала суток воздушные гавани обслужили 320 рейсов — 160 на вылет и 160 на прилет. Среди отмененных рейсов оказались шесть рейсов иностранных авиакомпаний. Дополнительные корректировки расписания связаны не только с осадками, но и с сильным ветром.

В ведомстве напомнили, что при задержках авиакомпании обязаны предоставлять пассажирам услуги по Федеральным авиационным правилам, включая питание, напитки и при необходимости размещение в гостинице.

Минтранс подчеркнул, что работа воздушного транспорта в регионе находится под постоянным контролем. В аэропортах круглосуточное дежурство несут инспекторы Ространснадзора, а специалисты Минтранса и Росавиации следят за ситуацией в режиме онлайн, передает РИА Новости.

Ранее столичным автомобилистам рекомендовали отложить поездки на машине до 20:30. В Дептрансе порекомендовали использовать метро для передвижения по городу. Это также поможет коммунальным службам быстрее убрать снег и сэкономить ваше время.