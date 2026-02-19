Канатная дорога на ВДНХ приостановила работу из-за мощного снегопада

Канатная дорога «Воздушный трамвай» на ВДНХ временно не работает из-за обрушившегося на Москву мощного снегопада. Она продолжит принимать посетителей после улучшения погоды.

Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в пресс-службе тематического парка аттракционов «Орион».

— Безопасность наших пассажиров является приоритетом, поэтому мы приняли решение приостановить эксплуатацию «Воздушного трамвая» до улучшения погодных условий. Благодарим за понимание! — передает официальный Telegram-канал парка.

Сильный снегопад в Москве и Подмосковье достигнет наибольшей интенсивности в ближайшие часы. Так, 9:00 до 12:00 высота снежного покрова может увеличиться сразу на семь сантиметров, тогда как за предыдущие три часа прирост составлял около 6,6 сантиметра, а тремя часами ранее — 4,4 сантиметра.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что снегопад в Москве может побить сразу два рекорда — самый высокий снежный покров для 20 февраля и самый высокий с начала зимы.

Специалисты городских служб тем временем активно ликвидируют последствия снегопада в столице. Утром в городе провели механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл повторяется по мере выпадения снега.