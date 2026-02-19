МЧС Москвы предупредило о сильном снегопаде в ночь на 20 февраля

В ночь с 19 на 20 февраля в столице продолжит идти снег. В связи с этим МЧС Москвы выпустило экстренное предупреждение об опасной погоде.

© Вечерняя Москва

— По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 00 часов до 9 часов 20 февраля в Москве сохранится снег, местами сильный, снежные заносы, гололедица, — говорится в публикации.

На фоне снегопада в ведомстве предупредили о значительном ухудшении видимости, затруднении движения транспорта, а также о росте числа ДТП. Кроме того, возможны провалы кровель, обрушение широкопролетных крыш зданий и сооружений.

В публикации столичного управления МЧС жителям города рекомендуют снизить скорость при езде за рулем, также держать дистанцию и избегать опасных маневров.

Московские специалисты продолжают активно работать на фоне обрушившегося на город мощного снегопада. К устранению последствий непогоды были привлечены многие службы, в том числе коммунальные и инженерные.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что снегопад в Москве может побить сразу два рекорда — самый высокий снежный покров для 20 февраля и самый высокий с начала зимы.