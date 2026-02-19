Москву накрыл снежный циклон «Валли»

В Москву пришёл снежный циклон «Валли», пик которого придётся на период с 9:00-10:00 до 16:00-17:00 19 февраля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В четыре-пять часов утра «Валли», а именно такое имя дали ему европейские метеорологи, уже засыпал снегом центральные районы столицы», — написал Леус в своём Telegram-канале.

По словам синоптика, метеостанции фиксируют ухудшение видимости до 600-1000 м и усиление ветра до 12-14 м/с.

«Пик снежного ненастья в столичном регионе придётся на период с 9-10 до 16-17 часов, после чего снег станет менее интенсивным, но окончательно ослабеет лишь к утру пятницы (20 февраля. — RT)», — уточнил Леус.

Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают отправлять и принимать рейсы, несмотря на сложные метеоусловия.