Снегопад в Москве увеличит время поездок на такси

Последствия метели и снегопада в столице могут на 30% увеличить время поездок на такси утром в четверг, 19 февраля. Об этом Москве 24 рассказали в пресс-службе "Яндекс Go".

На некоторых маршрутах, особенно при движении со стороны Подмосковья к транспортным узлам, длительность поездки может вырасти в 2 или 3 раза по сравнению с обычным днем. Все это влияет на цену, так как тарифы включают оплату за километры и минуты в пути.

"Рост числа желающих уехать на такси в тепле с 07:00 до 09:30 может увеличить нехватку свободных машин на линии. В такие моменты временно возникает повышающий коэффициент", – добавили в компании.

Чтобы не опоздать, специалисты порекомендовали гражданам по возможности сдвигать время поездки на менее загруженное время, чтобы избежать часов пик с 07:00 до 09:30 и с 17:00 до 20:00.

Также следует использовать комбинированные маршруты – доехать на общественном транспорте до ближайшей к месту назначения остановки, а оставшийся отрезок – уже на такси.

"Закладывать больше времени на дорогу. Особенно если поездка привязана к вылету из аэропорта, важной встрече или отправлению поезда", – призвали в "Яндекс Go".

По прогнозам синоптиков, пик снегопада в Москве ожидается днем 19 февраля. Осадки будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 17 метров в секунду. При этом сохранятся низкие температуры. Всего за сутки может выпасть более 70% месячной нормы осадков.

Из-за мощного снегопада в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) призвали жителей столичного региона пересесть с личного транспорта на метро. Если в этот день планируется поездка на автомобиле, то следует закладывать дополнительное время на дорогу, соблюдать дистанцию и избегать участков с подъемами и уклонами.