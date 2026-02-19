Снегопад в Москве может побить сразу два рекорда
В четверг, 20 февраля, снегопад может установить сразу два рекорда: по высоте снежного покрова для этой даты и по максимальной высоте снежного покрова с начала зимы. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
По словам специалиста, снег будет идти в течение всех суток 19 февраля и в ночь на 20 февраля. Ожидается выпадение до 20-25 мм осадков, и прирост снежного покрова до 25-30 см.
"Выпадет осадков примерно 57% от месячной нормы. Сегодня у нас высота снежного покрова 43 см, если взять максимум, то есть будет 73 - это на уровне рекордных значений, которые для 20-го числа составляют 64 см, и это было в 2024 году. Может быть рекорд даже", - отметила Марина Макарова.