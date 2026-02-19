Снегопад в Москве может побить сразу два рекорда

В четверг, 20 февраля, снегопад может установить сразу два рекорда: по высоте снежного покрова для этой даты и по максимальной высоте снежного покрова с начала зимы. Об этом ТАСС сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

© Российская Газета

По словам специалиста, снег будет идти в течение всех суток 19 февраля и в ночь на 20 февраля. Ожидается выпадение до 20-25 мм осадков, и прирост снежного покрова до 25-30 см.