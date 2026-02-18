Белуха Понка умерла в «Москвариуме»

В «Москвариуме» в возрасте 35 лет умерла белуха по кличке Понка. Об этом пишет пресс-служба океанариума на официальном сайте.

© Мосаквариум

Белуха (лат. Delphinapterus leucas) — вид зубатых китов из семейства нарваловых. Отличается характерной белой окраской у взрослых особей и отсутствием спинного плавника. Взрослые самцы достигают длины от 3,5 до 5,5 м, самки — от 3 до 4,1 м.

В пресс-службе заметили, что белуха поселилась в «Москвариуме» более 10 лет назад, ее перевезли из закрывающегося дельфинария в Адлере. Причиной ее смерти стала полиорганная недостаточность.

На момент ухода из жизни Понке было более 35 лет, что в природе считается довольно долгим сроком жизни: в среднем белухи живут от 30 до 40 лет, отметили в «Москвариуме»

Понка, несмотря на преклонный возраст, до самого конца оставалась очень активной и любопытной, любила играть и с большим интересом пробовала новое, пояснили в океанариуме.

«Больше всего на свете Понка любила наши тактильные сессии. Она просто обожала, когда ей чесали бока и хвост, гладили по голове, могла заниматься этим часами. А любимой игрой была «инновация»: она с удовольствием придумывала вместе с нами новые звуки или модели поведения», — поделился тренер морских млекопитающих Алексей Мухачев.

Белуха из-за проблем со здоровьем и ввиду преклонного возраста не участвовала в шоу, жила с дельфинами, очень любила малышей — среди тренеров ее часто называли «всеобщей бабушкой» или «почетной няней», констатировали в пресс-службе.