Дептранс предупредил о пробках до 9 баллов в Москве из-за снегопада
В Москве в четверг ожидается сильный снегопад, возможны локальные перекрытия дорог, а загруженность магистралей может вырасти до 9 баллов.
Об этом предупредили в столичном департаменте транспорта.
«Мы призываем автомобилистов по возможности отказаться от поездок на личных авто и воспользоваться метро», — сказано в сообщении Дептранса.
Ведомство рекомендует по возможности пересесть на общественный транспорт, чтобы сократить время в пути и не затруднять работу коммунальных служб. Тем, кто планирует использовать автомобиль, советуют соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию, избегать резких маневров, быть внимательными на мостах и эстакадах, не парковаться вдоль дорог и заранее планировать маршрут, избегая часов пик.
В Москве из-за неблагоприятных метеоусловий до 20 февраля объявлен оранжевый уровень погодной опасности.