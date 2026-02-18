Дептранс предупредил о пробках до 9 баллов в Москве

В Москве в четверг ожидается сильный снегопад, возможны локальные перекрытия дорог, а загруженность магистралей может вырасти до 9 баллов.

Об этом предупредили в столичном департаменте транспорта.

«Мы призываем автомобилистов по возможности отказаться от поездок на личных авто и воспользоваться метро», — сказано в сообщении Дептранса.

Ведомство рекомендует по возможности пересесть на общественный транспорт, чтобы сократить время в пути и не затруднять работу коммунальных служб. Тем, кто планирует использовать автомобиль, советуют соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию, избегать резких маневров, быть внимательными на мостах и эстакадах, не парковаться вдоль дорог и заранее планировать маршрут, избегая часов пик.

В Москве из-за неблагоприятных метеоусловий до 20 февраля объявлен оранжевый уровень погодной опасности.