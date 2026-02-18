Назван срок начала снегопада в Москве

Снегопад в Москве начнется ночью или рано утром в четверг, 19 февраля.

Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с РИА Новости.

«От трех до шести утра снегопад начнется», — отметил синоптик.

Он добавил, что осадки будут постепенно становиться интенсивнее.

Ранее сообщалось, что 19 февраля в Москве ожидается снежный коллапс. Согласно прогнозам, в столице поднимется метель, а к утру выпадет до пяти миллиметров осадков. Снег накроет практически всю территорию региона. Четверг может стать рекордным по количеству осадков.