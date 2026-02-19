Москвичей попросили не оставлять машины вдоль дорог во время уборки снега

Сегодняшние погодные условия сильно замедляют движение по городу: поездка на автомобиле может занять в два-три раза больше времени. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Средняя скорость движения сейчас составляет 24 километра в час.

Водителям рекомендуют по возможности отказаться от лишних поездок и пользоваться городским транспортом, чтобы быстрее добраться до места и снизить нагрузку на дороги.

Для удобства работы коммунальных служб важно не оставлять машины вдоль улиц, чтобы не мешать уборке снега и обработке дорог противогололедными средствами.

Кроме того, водителям следует уступать дорогу снегоуборочной технике и не препятствовать ее работе, чтобы службы могли оперативно поддерживать движение на улицах, передает Telegram-канал Дептранса.

Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада. Утром в городе провели механизированное прометание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл повторяется по мере выпадения снега.

Снежный циклон «Валли» начал влиять на погоду в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.