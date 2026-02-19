Музею Победы передали в дар реликвии из зоны СВО

В Музей Победы 18 февраля передали флаг и шеврон 1-й отдельной гвардейской Славянской ордена Суворова, ордена ДНР мотострелковой бригады, а также вымпел ветеранской организации ОМОН «Беркут». Мероприятие было приурочено ко Дню памяти сотрудников этого подразделения, погибших при исполнении служебного долга, который отмечается 18 февраля.

Участие в церемонии передачи приняли генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, депутат Народного совета Донецкой Народной Республики, заместитель председателя комитета по поддержке участников СВО Юрий Сивоконенко и другие почетные гости.