Музею Победы передали в дар реликвии из зоны СВО
В Музей Победы 18 февраля передали флаг и шеврон 1-й отдельной гвардейской Славянской ордена Суворова, ордена ДНР мотострелковой бригады, а также вымпел ветеранской организации ОМОН «Беркут». Мероприятие было приурочено ко Дню памяти сотрудников этого подразделения, погибших при исполнении служебного долга, который отмечается 18 февраля.
Участие в церемонии передачи приняли генеральный директор Музея Победы Александр Школьник, депутат Народного совета Донецкой Народной Республики, заместитель председателя комитета по поддержке участников СВО Юрий Сивоконенко и другие почетные гости.
— Эти предметы мы передали в главный музей страны для того, чтобы подвиги наших бойцов стали частью истории Великой России, чтобы никто не был забыт, чтобы сохранить историческую память, чтобы продолжалась преемственность поколений и наши дети, внуки, правнуки знали подвиги своих отцов, дедов, прадедов. Чтобы они передавали эту память, так же, как и мы передавали и передаем память о героях Великой Отечественной войны, ― отметил участник СВО капитан Виктор Сивоконенко. — 1-я отдельная гвардейская Славянская ордена Суворова, ордена ДНР мотострелковая бригада — элитное тактическое соединение, сформированное в ноябре 2014 года в Донецке из ополченцев Славянска. С 2023 года входит в состав Сухопутных войск РФ. Ее бойцы активно участвуют в спецоперации, в том числе в Авдеевском направлении. ОМОН «Беркут» является специальным подразделением в составе Росгвардии. Его основные силы базируются в Крыму и Севастополе с 2014 года. Сотрудники занимаются охраной общественного порядка, ведут борьбу с терроризмом и экстремизмом, а также защищают Родину в зоне СВО, — рассказали в Музее Победы.