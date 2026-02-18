В Москве 19 февраля ожидается снежный коллапс, рассказала журналистам RT главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Ранее синоптики предположили, что климатическая весна наступит в Москве только в конце марта, когда среднесуточная температура будет стабильно держаться выше нулевой отметки.

«Ждем снежный коллапс. Погоду завтра будет определять южный циклон. Он довольно мощный и быстро перемещается по европейской территории России. Завтра мы окажемся вблизи его центра, и у нас ожидается значительное количество осадков», — пояснила Позднякова.

По ее данным, снегопад начнется ориентировочно после двух-трех часов ночи.

«Поднимется метель. К девяти утра может выпасть до 5 мм осадков. Днем непогода разыграется с еще большей силой. Будет сильный снег. Практически накроет всю территорию столичного региона. Метель сохранится. Возникнут заносы на дорогах, и сохранится снежный накат», — уточнила синоптик.

Метеоролог заметила, что ожидается довольно сильный ветер, до 12—17 метров в секунду.

Позднякова констатировала, что 19 февраля может стать рекордными по количеству осадков для этого дня.

Синоптик рассказала о погоде в выходные дни в Москве

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что обновление суточного рекорда для 19 февраля состоится практически со 100% вероятностью — ожидается, что за сутки 19 февраля выпадет 15-20 мм осадков, а рекорд этого дня составляет всего 8,9 мм, и установлен он в 1970 году.

Синоптик отметил также, что в следующий раз столицу засыплет снегом в День защитника отечества.