Автомобильное движение перекрыли на ряде улиц в центре Москвы

Автомобильное движение было временно перекрыто на Новом Арбате и Волхонке. Об этом в среду, 18 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

© Вечерняя Москва

По словам представителей ведомства, сейчас также нельзя проехать по Боровицкой площади, Кремлевской набережной, Гоголевскому и Никитскому бульвару, а также по Малому Афанасьевскому переулку.

— Будьте внимательны. Стройте маршрут заранее, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Между тем очередной мощный снегопад надвигается на столичный регион. Он начнется ночью 19 февраля и продлится не одни сутки Ожидаются метель и снежные заносы, может выпасть до 20–25 миллиметров осадков.

Прирост снега составит 25–31 сантиметр. Когда снегопад в столичном регионе закончится, «Вечерняя Москва» узнала у ведущего специалиста агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что снегопады зимой 2026 года могут превзойти события в Москве 60-летней давности.