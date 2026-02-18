Главная новогодняя елка страны обретает вторую жизнь

Хоккейные клюшки, настенные часы и декоративные фигурки для интерьера – лишь малая часть реинкарнаций Кремлевской елки. Главное новогоднее дерево обретает вторую жизнь в столярных мастерских и в столичных школах. Как ель продолжает радовать москвичей после окончания праздников?

В руках мастера не просто кусок дерева - эта заготовка вырезана из ствола главной новогодней ёлки России, которая совсем недавно украшала Соборную площадь Кремля. После демонтажа в этой мастерской она получает вторую жизнь.

"Мы берём сначала пласть. Эту пласть мы обрезаем с двух сторон, чтобы у нас не было коры изделия, после этого мы прогоняем на двух станках под названием "фуганок" и "рейсмус", таким образом мы получаем фактически гладкую ровную поверхность. Мы берём ту или иную необходимую часть и делаем из неё первичные заготовки", - пояснил Олег Фараджулаев, руководитель столярно-производственного коворкинга "Дар труда".

Специалисты подчёркивают: ель - материал капризный, склонный к трещинам, поэтому с ним работают предельно осторожно - от заготовки до финального изделия. А его тщательная обработка позволяет сохранить красивый вид.

Чтобы сувенир мог дольше радовать глаз, его необходимо правильно обработать – покрыть специальным маслом. Затем оставить настаиваться несколько часов. В процессе изготовления главное не скорость, а аккуратность.

В руках профессионалов бруски дерева превращаются в миниатюрные ёлочки, часы, скворечники или даже хоккейные клюшки. Как раз такие талантливым молодым спортсменам подарил Вячеслав Фетисов - легенда нашего хоккея.

"Мы в своё время умели играть деревянными клюшками, умели клюшки делать в том числе из ёлок. Ждали 13 января, когда стали выносить, выбрасывать ёлки и ты смотришь в окно, и смотришь, какая большая ёлка выносится и сразу бежишь. Она бросала очень хорошо. Там амортизация такая получалась", - рассказал Вячеслав Фетисов.

Применение нашли и шишкам - специалисты лесного хозяйства извлекли семена, проверили их на всхожесть.

Проект "Вторая жизнь Кремлёвской новогодней ели" появился в 2015 году. Благодаря которому и после окончания праздников новогоднее дерево продолжает радовать людей.