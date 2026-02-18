Выставка «Сергей Андрияка. Гимн акварели» пройдет в медиацентре парка «Зарядье»

В выставочном зале медиацентра парка «Зарядье» 6 марта откроется выставка «Сергей Андрияка. Гимн акварели». Об этом сообщила пресс-служба департамента культуры Москвы.

«6 марта в выставочном зале медиацентра парка «Зарядье», подведомственного столичному департаменту культуры, откроется экспозиция «Сергей Андрияка. Гимн акварели». Здесь разместят более 100 произведений акварелиста народного художника Российской Федерации Сергея Андрияки, а также свыше 50 лучших работ художников-педагогов, студентов и учащихся Школы акварели и Академии акварели и изящных искусств», – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что на выставке представят работы более чем за 30-летний период – от первых рисунков в 1970 году до полотен 2000-х. Посетители смогут увидеть картины «Храм Христа Спасителя» (1999), «Большой театр» (1997) и другие.

Отмечается, что Сергей Андрияка разработал и внедрил в Школе акварели и Академии акварели авторскую методику по обучению профессиональным основам академического рисунка и живописи для детей и взрослых. На выставке впервые покажут ранее не экспонировавшиеся работы его учеников – Евгении Рождественской, Ивана Зражевского, Софии Жарылкаповой, Полины Тюриной и других.

Кроме того, каждую неделю до 17 мая для гостей будут проводить мастер-классы и уроки по акварельной живописи.