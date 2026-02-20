Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Москва – Петропавловск-Камчатский, ушел на запасной аэродром в Магадане. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Командир воздушного судна рейса SU1730 Москва – Петропавловск-Камчатский за 19 февраля принял решение совершить дополнительную посадку в аэропорту Магадана по причине неблагоприятных погодных условий в пункте назначения (сильный боковой ветер)», – говорится в материале.

Отмечается, что перелет из Магадана в Петропавловск-Камчатский задерживается в связи с необходимостью обеспечения отдыха экипажа в целях не превышения норматива допустимого рабочего времени в соответствии с правилами безопасности полетов.

На время ожидания перелета пассажиры размещены в гостинице, организовано предоставление напитков и питания.

Ранее Telegram-каналы со ссылкой на блогера Михаила Литвина сообщали, что самолет Boeing-777, который следовал из Москвы в Петропавловск-Камчатский, не смог совершить посадку в аэропорту Елизово, в результате чего ушел на запасной – в Магадан.