Мастер-классы по китайским ремеслам пройдут на Манежной площади

Гости смогут освоить искусство вырезания из бумаги, познакомятся с китайской живописью, научатся выводить иероглифы и создавать подарки своими руками.

В рамках фестиваля «Китайский Новый год в Москве» в центре столицы на Манежной площади подготовили программу традиционных искусств Поднебесной. С 16 февраля по 1 марта для гостей открыты бесплатные творческие мастерские.

Под руководством признанных мастеров из Пекина, экспертов Института Конфуция Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), китайских студентов московских вузов и представителей культурных ассоциаций посетители могут своими руками создать уникальный сувенир с древней символикой. Фестиваль проходит в рамках проекта «Зима в Москве».

Манежная площадь стала местом живого творчества. Занятия проходят в павильонах, украшенных в духе старинного восточного праздника.

Так, 18 февраля с 14:00 до 16:00 специалисты Института Конфуция РГГУ научат всех желающих изображать на холсте герань, бамбук под снегом и заснеженную камелию.

19 февраля в 15:00 китайские студенты помогут изготовить традиционные фонарики, а в 17:00 откроется примерочная национальной одежды — ханьфу.

20 февраля в 11:00 пройдут уроки каллиграфии, во время которых педагоги Института Конфуция РГГУ помогут вывести иероглиф «счастье». А в 12:00 участники мастер-класса познакомятся с искусством вырезания из бумаги — цзяньчжи.

В выходные программа будет еще более интересной. В субботу, 21 февраля, в 15:00 вместе с анимационной студией «Ярко» гости смогут создать копию настоящего китайского меча. 22 февраля в 15:00 состоится мастер-класс по созданию новогодней хлопушки с секретным механизмом «Выстрел удачи» а в 16:00 можно всей семьей присоединиться к занятию «Сладкое признание» и создать памятный подарок.

23 февраля в 19:00 ценители искусства освоят работу с тушью и водой на занятиях по китайской живописи — гохуа — напишут цветы сливы под снегом в стиле сеи. 24 февраля в 15:00 горожане поставят спектакль театра теней «Сказки Поднебесной», в 17:00 — посетят мастер-класс по изготовлению китайского барабана-вертушки. А 25 февраля в 15:00 гости смастерят традиционные красные конверты — хунбао — для подарков и пожеланий.

Особое место в программе занимают чайные церемонии, на которых мастера рассказывают о философии этого древнего ритуала. Ближайшие мероприятия пройдут 19 февраля в 13:30 и 23 февраля в 13:00.

Увлекательные творческие мастер-классы для всей семьи пройдут и в других столичных округах. 21 и 22 февраля на Коптевском бульваре (в 16:00), а также 22 февраля на улице Адмирала Руднева (в 18:00) гостей научат создавать из бумаги символы света и удачи — китайские фонарики.

Все мастер-классы проходят ежедневно с утра до вечера, расписание рекомендуется уточнять на месте. Изменения в нем и график других мероприятий фестиваля опубликованы в сервисе Russpass.

Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» проходит с 16 февраля по 1 марта. Организаторами выступают Правительство Москвы при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации и посольства Китайской Народной Республики в России. Одновременно с фестивалем, с 19 по 22 февраля, состоится праздник «Московская Масленица в Пекине».

«Зима в Москве» — главное событие сезона. Проект направлен на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки, а также на помощь тем, кто сейчас защищает Родину. Благодаря разнообразным программам, включающим культурные, образовательные и спортивные мероприятия, он объединяет москвичей и гостей столицы всех возрастов и с разными интересами, создавая условия для творческого развития, активного отдыха и теплого общения. Особое внимание уделяется поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, а также всех, кто оказывает помощь фронту.