«Город, который не сдался»: в столице откроется выставка о Московской битве

Посетители экспозиции узнают об истории обороны Москвы, о судьбах ее жителей, работе заводов, госпиталей и транспорта.

© Пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В год 85-летия Московской битвы в Государственном музее обороны Москвы 20 февраля откроется выставка «Город, который не сдался». Экспозиция посвящена жизни столицы в период обороны и рассказывает о том, как мирный город стал крепостью, а его жители — защитниками.

Смысловой центр выставки представлен разделами, посвященными промышленности Москвы. Особое внимание уделено работе столичных заводов, энергетики, транспорта и госпиталей. Накануне войны в городе действовало 475 крупнейших предприятий. На их долю приходилось 15 процентов промышленного производства СССР. Во время Московской битвы городские заводы отремонтировали около тысячи танков и бронемашин, в цехах отлили примерно 87 миллионов боеприпасов, а каждый восьмой советский самолет был собран в столице.

«Год 85-летия Московской битвы мы начинаем выставкой “Город, который не сдался”. Основу ее предметной части составляют личные вещи жителей города, их переписка и воспоминания. В фотографиях В.Н. Минкевича, Б.Е. Вдовенко и А.В. Устинова представлены виды Москвы, готовящейся к обороне. Эти работы передают величие и красоту города, а также стойкость и несгибаемую волю его жителей и защитников», — отметил куратор выставки Олег Кржижановский.

В витринах экспозиции представлены инструменты и образцы продукции, редкие фотографии и документы предприятий «Калибр» и «Вымпел», а также материалы, которые отражают повседневную жизнь заводов в годы войны.

Другой раздел выставки посвящен повседневности прифронтовой столицы. Несмотря на тяжелые смены на производстве и ночные дежурства на крышах домов во время налетов, москвичи продолжали участвовать в культурной жизни города: посещали кинотеатры, концерты, библиотеки и выставки.

Многие предметы будут экспонироваться впервые. Выставка «Город, который не сдался» продлится до 19 апреля. Вход — по билетам.