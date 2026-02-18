В Москве прошел благотворительный концерт Дениса Майданова "Я голосую за жизнь"

Главное музыкальное событие февраля на главной сцене страны. В Москве в Государственном Кремлёвском дворце прошёл юбилейный благотворительный концерт Дениса Майданова "Я голосую за жизнь".

Большая праздничная программа приурочена к 50-летию заслуженного артиста России. Со сцены звучали лучшие музыкальные композиции, созданные за долгие годы его творческой деятельности.

Поздравить юбиляра и исполнить его песни собрались ведущие артисты страны: Лев Лещенко, Николай Басков, Олег Газманов, Александр Буйнов, Николай Расторгуев и другие.

Часть собранных средств будет перечислена в Благотворительный фонд "Защитники Отечества" для поддержки героев спецоперации.