Стали известны самые популярные предметы на ЕГЭ у московских выпускников

В Москве завершилась регистрация на ЕГЭ. В этом году ГИА-11 в столице планируют сдавать более 93 тысяч учеников. При этом свыше тысячи человек сдадут государственный выпускной экзамен. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

По данным ведомства, среди популярных предметов на ЕГЭ у столичных выпускников в этом учебном году — информатика, биология и физика.

— Профильную математику выбрали свыше 43 тысяч одиннадцатиклассников — на шесть процентов больше, чем в прошлом году. Интерес к физике также вырос: этот предмет будут сдавать свыше 14 тысяч выпускников — на пять процентов больше, чем в 2025-м. А информатику выбрали свыше 19 тысяч человек — рост составил три процента, — отметили в пресс-службе.

Также выпускники выбирают английский язык и обществознание, так как эти дисциплины необходимы для поступления на многие гуманитарные и социально-экономические направления в вузах.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в 2026 году самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ в России стали обществознание, информатика и биология. Обществознание выбрали 296 447 участников (39,7 процента), информатику — более 21,7 процента, биологию — 20,3 процента.

Ранее стало известно, что в 2027 году предмет «История» станет основным на ЕГЭ для гуманитарных вузов России.