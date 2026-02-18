На опорах ЛЭП в столице установят защиту от птиц

В этом году на опорах линий электропередачи в столичном регионе установят более 14 тысяч птицезащитных устройств - это оборудование, которое создает вибрации и другие эффекты, отпугивающие птиц от проводов и элементов опор, а потому спасающее их жизни.

О таких планах рассказали в компании "Россети Московский регион". Работа не новая - в прошлом году, к примеру, были установлены 15,5 тысячи комплектов устройств.

"В основном применяются антиприсадочные и барьерные птицезащитные устройства, которые размещают на опорах линий электропередачи для исключения приближения птиц к токоведущим частям, находящимся под напряжением", - объяснили в компании.

Программа решает сразу две задачи. С одной стороны, спасает жизни птиц, в том числе редких и исчезающих. С другой стороны, сохраняется и оборудование электросетей - птицы сами наносят ему урон и даже могут стать причиной аварийных ситуаций.

Птицы нередко выбирают опоры и провода не только для отдыха, но и для гнездования, однако защитные устройства не позволяют вить им гнезда там, где это опасно.

При этом просто сесть на провод, находящийся под напряжением, птица может безопасно - главное, чтобы она не касалась разных проводов или не коснулась одновременно провода и части опоры. Кроме того, значение имеет напряжение - когда оно выше 200 киловольт, то опасность для птиц могут представлять и провода.

Кстати

В Красную книгу Московской области занесены 69 видов птиц, а всего в Москве и Подмосковье обитают порядка 310 видов птиц.