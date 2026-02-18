В Москве 23 февраля парковки станут бесплатными

23 февраля можно будет бесплатно парковать машины на всех московских улицах. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 руб. в час и в зонах динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом продолжат работать в обычном режиме", - говорится в сообщении.

До этого пожар парализовал движение на МКАД. Инцидент произошел на внутренней стороне 47 км дороги. По данным департамента, в настоящее время движение транспорта в районе ДТП затруднено. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

14 февраля легковой автомобиль загорелся на 50-м км внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербурге. Как рассказали в управлении федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад", машина вспыхнула примерно в 14:30 (совпадает с мск). Из-за пожара на трассе образовалась пробка протяженностью 3 км.