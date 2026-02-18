Москвичей предупредили о погодной опасности

В ожидании мощного снегопада в Москве и Подмосковье объявили «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом агентству ТАСС заявили в Гидрометцентре.

Режим будет действовать в столичном регионе следующие сутки, с полуночи четверга, 19 февраля, до полуночи пятницы, 20-го числа. «Оранжевый» уровень погодной опасности является предпоследним в шкале предупреждений и объявляется в том случае, если возникает угроза стихийных бедствий и нанесения ущерба.

На мегаполис надвигается циклон. В течение следующего дня он принесет с собой обильный снег и метель. Вдобавок усилится и ветер — его скорость достигнет 17 метров в секунду. Пешеходов и водителей предупреждают о возможной гололедице и снежных заносах на дорогах.

В последний раз «оранжевый» уровень погодной опасности в Подмосковье объявляли в понедельник, 16 февраля. В некоторых районах области разыгралась метель с порывами ветра до 15 метров в секунду. В Москве в тот день действовал «желтый» уровень опасности.

Ранее москвичей предупредили, что в четверг, когда на город обрушится снегопад, выпадет до 20-25 миллиметров осадков — это более 50 процентов месячной нормы осадков. Грядущие сугробы будут самыми большими с начала зимы.