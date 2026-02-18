Музей транспорта Москвы подготовил специальную программу к Всемирному дню экскурсовода

В программе — лекции с экспериментами и погружение в эпоху ар-деко. Для участия нужна регистрация на сайте музея.

Во Всемирный день экскурсовода, который отмечается 21 февраля, Музей транспорта Москвы подготовил для горожан специальную программу. В павильоне № 26 на ВДНХ пройдут бесплатные лекции, посвященные автомобилю как произведению искусства и сложной инженерной системе. Все мероприятия проведут экскурсоводы музея.

«Музей транспорта Москвы предлагает жителям и гостям города разнообразные форматы знакомства с историей транспорта. Например, проводит специальные лекции к Всемирному дню экскурсовода. По поручению Сергея Собянина мы активно участвуем в культурной повестке города, создаем востребованные и интересные проекты для гостей всех возрастов», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В 13:00 начнется лекция-исследование «Смотри, мотор» для участников от 10 лет, где они разберут, что движет автомобилем. Экскурсовод музея Георгий Исаев расскажет, зачем нужно топливо, как спроектирован двигатель и какие физические принципы заставляют автомобиль двигаться. Мероприятие пройдет в формате живого диалога с наглядными экспериментами, что позволит проиллюстрировать ответы на часто задаваемые детские вопросы: почему машина едет, как она останавливается, что заставляет ее поворачивать. Регистрация на сайте.

В 18:00 на лекции «Автомобили эпохи ар-деко» гости от 12 лет отправятся в путешествие на столетие назад. Стиль ар-деко получил распространение после Международной выставки в Париже в 1925 году. Он быстро проник во все сферы, включая сферу транспорта. А примерно за 40 лет до этого изобрели первый автомобиль — главный символ технического прогресса. В 1920-1930-х годах эти два явления соединились: машины стали не просто техникой, а настоящим произведением искусства в стиле ар-деко. В них сочетались плавные линии и острые углы, мощь и изящество.

В рамках лекции Антон Гурков покажет культовые примеры автомобилей эпохи ар-деко, разберет, чем они удивляли и восхищали своих современников, а также расскажет, можно ли считать машины этого периода произведениями искусства. Для участия нужна регистрация.

«Одна из главных задач музея — сделать историю транспорта доступной и интересной для посетителя. И в этом взаимодействии работа экскурсовода играет решающую роль. Гиды Музея транспорта Москвы выходят за рамки экспозиционных пространств: они спускаются в метро — самый масштабный подземный музей, путешествуют по знаковым промышленным районам столицы на речных электросудах, знакомят горожан с историей старейших районов Москвы на музейном маршруте Т. Мы гордимся нашими коллегами, чьи знания охватывают не только историю, но и инженерию, архитектуру и даже искусствоведение. С праздником, друзья», — подчеркнула Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы.

Музей транспорта Москвы регулярно проводит познавательные лекции, выставки, детские мастер-классы, которые помогают жителям и гостям столицы по-новому взглянуть на историю городского транспорта. Следить за анонсами мероприятий можно на официальном сайте музея.

Музей транспорта Москвы — это открытое городское пространство и живой исследовательский центр, отвечающий на важный вопрос: что движет Москвой? В фондах музея находится более 250 экземпляров легковых и грузовых автомобилей, такси, автобусов, троллейбусов, машин городских служб, а также вело- и мототехника. Экспонаты коллекции музея можно увидеть в выставочных проектах и на объектах транспортной инфраструктуры города.