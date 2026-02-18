Три участка в Алексеевском районе благоустроят в рамках проекта КРТ

В рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) в Алексеевском районе реорганизуют три участка общей площадью 1,7 га, где проведут комплексное благоустройство. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Программа КРТ позволяет не только обновлять фонд недвижимости, но и благоустраивать общественные пространства, а значит повышать качество городской среды. Подобный проект проработан в Алексеевском районе. В границы подлежащей редевелопменту территории вошло три участка общей площадью 1,7 га. На площадке на ул. Ярославская построят улично-дорожную сеть и оборудуют плоскостную парковку на 92 машиноместа. Две другие, расположенные ближе к ул. Космонавтов, отведут под комплексное благоустройство. На одном из участков также сохранят тепловые пункты. Реализация проекта КРТ займет три года», – приводятся в материале слова руководителя департамента Владислава Овчинского.

Участки расположены рядом с проспектом Мира, в шаговой доступности от метро «ВДНХ» Калужско-Рижской линии, по адресам: ул. Ярославская, вл. 9, корп. 2, и ул. Космонавтов, вл. 2А. Неподалеку находятся жилые дома, школа, детский сад, объекты торговли и услуг, парк культуры и отдыха «Алексеевская горка».

Кроме того, в Алексеевском районе построят еще один дом по программе реновации. Согласно градостроительному плану земельного участка по адресу: ул. Новоалексеевская, вл. 19, корп. 1, возведут современный жилой дом с благоустроенной территорией, комфортными пешеходными зонами, зелеными пространствами, детской и спортивной площадками. Предельная площадь новостройки составит 11 тыс. кв. м.