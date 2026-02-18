Москвичи начали избавляться от вредной привычки на фоне морозов

Москвичи массово избавляются от вредной привычки с сигаретами. Причиной стали морозы, из-за которых жителям столицы надоело постоянно одеваться и бегать на улицу, чтобы покурить, пишет Telegram-канал SHOT.

Как указали специалисты Пироговского университета, от вредной привычки многих отвадили холода, которые были в Москве с января. Многие отказываются от табака, боясь простыть в минусовую температуру.

«Некоторые же просто-напросто ленятся надевать куртку», — сказано в сообщении.

Врачи также пояснили, что комбинация холода и табачного дыма может вызвать различные осложнения, в том числе отморожение конечностей. Доцент кафедры госпитальной терапии ИМД Ольга Бродская рассказала, что из-за вредной привычки в таких условиях, как сейчас, кратно увеличивается риск заболеть ОРВИ, бронхитом, а также подхватить инфекции органов дыхания. У тех же, кто страдает разными заболеваниями сердца, вырастает риск спровоцировать стенокардию.

