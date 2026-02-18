Обновленный культурно-досуговый центр заработал на востоке столицы

В Восточном Измайлове начал работу культурно‑досуговый центр, в котором провели капитальный ремонт. Центр располагается по адресу Измайловский проспект, дом 93, корпус 3. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ Москвы «ОКЦ ВАО».

В центре проходят занятия по изучению иностранных языков и подготовке к школе, по хореографии и бальным танцам, действуют спортивные секции. Для детей обустроены студии раннего развития, а взрослым предлагают уроки рисования и направления проекта «Московское долголетие».

В рамках капитального ремонта в здании полностью заменили инженерные коммуникации, обновили систему освещения и выполнили отделку помещений. Теперь там появились три модернизированных класса для творческих студий и универсальный зал для спортивных и танцевальных тренировок. Сейчас в учреждении действует более 10 кружков и секций, проводятся занятия по аэробике, хореографии, бальным танцам, айкидо и карате. В день открытия провели занятие по аэробике, а также ознакомительные занятия и мастер-класс по декупажу и рисованию в смешанных техниках.

Культурно-досуговый центр работает ежедневно с 09:00 до 21:00.

В центрах также помогают семьям участников специальной военной операции (СВО). В Южном административном округе Москвы (ЮАО) дети участников СВО могут бесплатно посещать 20 кружков и секций Объединения культурных и досуговых центров (ОКЦ) ЮАО. Среди направлений — студии раннего развития, хореография, изобразительное искусство, спорт и другие. Об этом рассказала пресс-служба префектуры ЮАО.