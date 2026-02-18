Интервалы движения поездов Курского направления МЖД увеличены по техпричинам

Интервалы движения поездов Курского направления Московской железной дороги (МЖД) увеличены по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

Там уточнили, что движение поездов на участке Львовская – Столбовая Курского направления МЖД осуществляется по обоим путям. Отстают от графика несколько поездов дальних маршрутов, которые следуют в обе стороны.

Ранее на этом участке по одному из путей организовали реверсивное движение. МЖД делает все необходимое для сокращения времени опоздания составов.

Также в обе стороны следуют с отклонением от графика и пригородные поезда Казанского направления МЖД.

При этом на движение на МЦД-3 ситуация влияния не оказывает. На участке Пески – Голутвин Казанского направления МЖД составы курсируют по обоим путям.

Ранее сообщалось, что до 23 марта изменен график движения поездов на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3. Корректировки связаны с обновлением инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково.

Некоторые составы МЦД-3, следующие по маршруту Зеленоград-Крюково – Останкино – Зеленоград-Крюково, отменены, а интервалы между отправлениями с 23:00 до 04:30 увеличены до 30 минут.