Москву ожидают самые большие за всю зиму сугробы

Рекордные сугробы могут появиться в Москве в четверг, 19 февраля.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«50% месячной нормы снега обрушится на Москву в четверг! Вырастут самые огромные сугробы за всю зиму! Возможен рекорд высоты снежного покрова!» — написал он, отметив, что жителей столицы и Подмосковья в четверг ожидает очередное испытание непогодой.

Синоптик рассказал, что завтра с приближением балканского циклона с самого утра начнутся снегопады, которые с каждым часом будут усиливаться, и на пик выйдут к середине дня, «когда снег будет валить буквально стеной».

За сутки в Москве выпадет до 20-25 мм осадков (более 50% месячной нормы), а снежный покров вырастет на 29-34 см. Это будут самые большие сугробы с начала зимы. По прогнозу Тишковца высота снежного покрова достигнет 80 см, что вдвое выше климатической нормы.

30-градусные морозы ударили по Подмосковью

Кроме того, есть вероятность, что будет побит рекорд 1966 года, когда сугробы достигли 64 см. Синоптик также не исключил и побития рекорда для всего февраля (72 см – 1994 г.).