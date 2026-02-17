Ученый рассказал, как изменение климата будет ощущаться в Москве

Сильные снегопады и дожди могут чаще идти в Москве в связи с глобальными изменениями климата. Об этом во вторник, 17 февраля, заявил доцент кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Павел Константинов.

© Вечерняя Москва

По словам исследователя, глобальное потепление по-разному проявляется в разных районах по всей планете. В случае столичного региона оно приведет к более частым и обильным осадкам.

— Для нашей средней полосы — это изменение в сторону увеличения сильных снегопадов и сильных дождей. И даже, кстати, в некоторых случаях — сильного града, что тоже неприятно. Такие явления в Москве с изменением климата будут происходить чаще, — подчеркнул Константинов в беседе с РИА Новости.

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок сообщил, что текущая зима в столице может стать самой снежной с 1966 года. Он подчеркнул, что в январе в городе выпало столько осадков, что был установлен рекорд за все время регулярных метеонаблюдений.