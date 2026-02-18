Собянин: Бойцы СВО теперь могут получить соцподдержку в центрах «Мои документы»

Город продолжает работать над тем, чтобы вся помощь участникам специальной военной операции и членам их семей оказывалась быстро и в максимально удобных условиях.

Участники специальной военной операции (СВО) и их близкие теперь могут получать социальную поддержку в центрах «Мои документы». Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

«Мы продолжаем работать над тем, чтобы вся помощь участникам специальной военной операции и членам их семей оказывалась быстро и в максимально удобных условиях», — написал Мэр Москвы.

Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере MAX

Сотрудники центров «Мои документы» проконсультируют и помогут оформить документы для получения более чем 150 услуг и мер социальной поддержки. Полный перечень — на сайте. Кроме того, они примут заявление для регистрации в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, расскажут о положенной помощи, а также оформят запросы на получение необходимых услуг.

Обратиться можно в любой центр «Мои документы», независимо от места регистрации и проживания. При себе нужно иметь паспорт и документ, подтверждающий факт участия в СВО (при наличии). Члены семьи должны представить документы, подтверждающие родство.

Полный спектр услуг и сервисов как для бойцов, так и для их родственников по-прежнему доступен в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. Он работает каждый день с 09:00 до 21:00.

Все подробности — на сайте и по телефону горячей линии: +7 495 870⁠-55⁠-45.