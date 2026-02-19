Схему метро на китайском языке внедрили в поезда серий «Москва»

На интерактивных экранах поездов серий «Москва» появилась версия схемы метро на китайском языке. Благодаря ней китайские гости столицы могут выбрать станции отправления и прибытия, узнать время в пути от одной точки до другой и увидеть наиболее удобные пересадки. Об этом в четверг, 19 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Специалисты перевели названия станций вместе с носителями языка на основе комбинированного принципа, который сочетает смысловой перевод и транслитерацию. Такой подход позволяет туристам легче ориентироваться в метро и создавать ассоциативные связи со знакомыми названиями. Кроме того, впервые на 15 цифровых указателях станций Троицкой линии появилось поздравление с Новым годом по лунному календарю на китайском и русском языках.

— В прошлом году мы представили схему метро на китайском языке. Ее можно скачать на Едином транспортном портале Москвы или получить на более чем 30 стойках «Живое общение». В этом году она появится на более чем 6,9 тысячи экранов в поездах серий «Москва». К празднику мы сделали тематические плашки на цифровых указателях 4 станций Троицкой линии, — подчеркнул Максим Ликсутов.

Он отметил, что поезда серий «Москва», где можно воспользоваться схемой метрополитена на китайском языке, курсируют на девяти линиях, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

17 февраля в московском метро запустили тематический поезд, посвященный Новому году по лунном календарю. Состав начал курсировать по Арбатско-Покровской линии в рамках фестиваля «Китайский Новый год в Москве».