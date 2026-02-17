Москва стала лидером зимней Всероссийской переписи воробьев

Москва стала лидером зимнего этапа Всероссийской акции "Воробьи на кустах". Участники выявили в столице около 31 тысячи птиц, сообщается на сайте проекта.

"Первое место: Москва – 31 052; второе место: Московская область – 20 114; третье место: Санкт-Петербург – 18 941", – указывается в сообщении.

В целом по России насчитывается 312 324 птиц. Акция проходит ежегодной зимой – со вторых по третьи выходные февраля и летом – со вторых по третьи выходные августа.

Ранее директор Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Калякин сообщил, что на территории России обитают около 45 миллионов воробьев. Он пояснил, что для европейской части страны цифры относительно точны.

Орнитолог также отметил, что в России встречаются и другие виды этих птиц, но их не включают в основную перепись, поэтому их численность известна лишь приблизительно.

В Москве в Нескучном саду также прошел сезонный учет белок. К нему могли присоединиться все желающие. Парковые зоологи отмечали всех зверьков, которых встречали на пути.

Учет необходим для оценки самочувствия и численности животных, чтобы подготовить для них определенное количество еды.