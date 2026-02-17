Сергей Собянин рассказал о развитии кадетского образования в Москве

Во вторник, 17 февраля, отмечается День кадета. Сейчас свыше 20 тысяч московских школьников обучаются в кадетских классах. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сегодня больше 70 школ Москвы носят имена героев Отечества. В школьных музеях, которых уже свыше 1,1 тыс., создаются экспозиции о подвигах защитников Родины — в том числе о героях СВО. В военно-патриотических клубах под руководством опытных наставников молодежь участвует в поисковых экспедициях, изучает историю страны и готовится к военно-спортивным соревнованиям. С 2014 года в московских школах открылись первые кадетские классы. Сегодня в них обучаются уже больше 20 тысяч ребят, — отметил мэр

По словам Собянина, главная задача, которая стоит перед кадетскими классами — это воспитание ответственных, неравнодушных граждан, которые готовы служить обществу и городу.

Глава города напомнил, что ребята, которые учатся в кадетских классах в Москве, ежегодно принимают участие в городских патриотических мероприятиях: параде «Не прервeтся связь поколений», вахте Памяти на Посту №1 и других.

— Сегодня, в День кадета, торжественную клятву быть достойными гражданами своей страны дали ученики 7 классов в Музее Победы на Поклонной горе. Поздравляю кадет со столь важным событием в их жизни! Оставайтесь верны себе и своим убеждениям, — написал мэр в публикации.

В Москве также развивается система летнего спортивно-патриотического отдыха школьников. В 2025 году открылись первые три палаточных лагеря, которые стали очень популярными. В связи с просьбами детей и их родителей расширить сеть таких площадок летом появятся еще семь лагерей.