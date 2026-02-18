Москвичей призвали пересесть на метро на два дня

Из-за снегопада и гололедицы, а также локальных ограничений столичным автомобилистам рекомендовали отказаться от поездок на личном транспорте 18 и 19 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

«В ближайшие два дня, 18 и 19 февраля, в центре Москвы возможны перекрытия. Кроме того, прогнозируется ухудшение условий движения из-за гололедицы, а в четверг – из-за снегопада. Выезжая на автомобиле, водители рискуют не только временем, но и безопасностью: из-за буксующих машин и временных перекрытий можно попасть в заторы. Настоятельно рекомендуем отказаться от поездок на авто и оставить машину у дома. Самый надежный и предсказуемый способ передвижения – метро», – говорится в материале.

Если поездку нельзя отложить, водителям рекомендовали вечером выезжать только после 20:00 и закладывать на дорогу минимум вдвое больше времени, чем обычно. Автомобилистов призвали строго соблюдать дистанцию и избегать участков с подъемами и уклонами.

«Водителям грузовиков рекомендуем отложить несрочные рейсы. Обязательно возите цепи, лопату и трос, не перегружайте автомобиль выше нормы, тщательно планируйте маршрут и избегайте сложных подъемов на МКАД», – добавили в пресс-службе.

Пешеходам посоветовали переходить проезжую часть только в разрешенных местах и использовать световозвращающие элементы на одежде, чтобы стать заметнее для водителей.