Незначительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

© m24.ru

Данные были получены за период с 9 по 15 февраля. При этом, как подтвердили в ведомстве, несмотря на увеличение, цифры соответствуют сезонным показателям.

"В сравнении с предыдущей неделей отмечается незначительный рост заболеваемости среди совокупного населения, однако эпидемические пороги не превышены как по совокупному населению, так и во всех возрастных группах", – следует из публикации.

Основные случаи заболеваний связаны с респираторными вирусами, не относящимися к гриппу, среди которых преобладают риновирусы. В частности, в ходе мониторинга было зафиксировано лишь единичное присутствие вируса гриппа.

Эпидемиологи напомнили о необходимости соблюдения правил гигиены и укрепления иммунитета, а также призвали обратиться за медпомощью при появлении признаков респираторного заболевания.

Тем временем по всей России эпидемическая ситуация по гриппу оценивается как напряженная. Однако показатели заболеваемости не превышают средних многолетних значений.

Как отметил академик РАН Геннадий Онищенко, сезон гриппа традиционно завершается в марте-апреле, а возможные всплески могут быть связаны с возвращением студентов с каникул. Вместе с тем он подчеркнул, что текущий эпидемический подъем 2025–2026 годов остается умеренным и не достигнет пандемического уровня.