Встреча "Герои непокоренного Донбасса" проходит в Музее героизма

"Героям непокорённого Донбасса" посвящается. В Москве сегодня проводится патриотическое мероприятие, которое приурочено ко Дню защитника Отечества и началу спецоперации 24 февраля.

© ТВ Центр

Встреча проходит на ВДНХ в Музее героизма. Среди гостей - Юрий и Виктор Сивоконенко, чьи судьбы неразрывно связаны с ДНР. Юрий - заслуженный тренер и председатель Союза ветеранов Донбасса. Он расскажет о первых днях конфликта и о героизме жителей региона.

А его сын Виктор - мастер спорта международного класса и наставник молодёжи - проведёт мастер-класс по рукопашному бою. Участников встречи также ждёт музыкальная программа.