Москву накроет еще один мощный снегопад

Очень сильный снегопад ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 19 февраля. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

Осадки в столичный регион принесет циклон, зародившийся над северной частью Адриатического моря. По данным синоптиков, циклон уже сформировался над севером Адриатики, затем пройдет через Балканский полуостров, выйдет в акваторию Черного моря и после этого повернет на север.

Специалисты пояснили, что в циркуляцию циклона будут втянуты теплые и очень влажные воздушные массы. По мере продвижения они начнут остывать, что усилит процессы образования осадков. Циклон и его фронтальные разделы окажут продолжительное влияние на погоду значительной части европейской территории России, включая Центральную Россию.

В Гидрометцентре отметили, что атмосферный вихрь будет перемещаться с юга на север, принося сильный снег, метель и ветер с порывами до 15–20 м/с. На дорогах возможны снежные заносы и гололедица. Штормовое предупреждение объявлено не только в Москве и Московской области, но и в ряде соседних регионов — Курской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской и Ярославской областях.

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве

На юге Центральной России — в Белгородской и Воронежской областях — прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега. Также вероятно налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах ожидается гололед, отметили в Гидрометцентре РФ.