Метание валенок и фолк-концерт ожидают гостей масленичных гуляний в «Царицыно»

В музее-заповеднике «Царицыно» 22 февраля пройдут масленичные гуляния, в рамках которых состоятся метание валенок, фолк-концерт и различные игры. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

«В воскресенье, 22 февраля, в «Царицыно» отметят Широкую Масленицу. На площади у Большого дворца можно будет поучаствовать в гигантском хороводе, поперетягивать канат и покидать валенок, а еще послушать фолк-музыку и поесть блины. Символом прощания с зимой станет яркий арт-объект художницы Марины Звягинцевой», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что масленичные гулянья будут открыты для всех желающих. Мероприятия начнутся в 11:00 с перетягивания каната, метания валенок, гаданий, игр «Сорви шапку», «Горелки» и «Встреча Масленицы».