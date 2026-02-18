Городские службы готовятся к сильному снегопаду

Городские службы в столице готовятся к сильному снегопаду, который может принести за сутки более 70% месячной нормы осадков, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на четверг, 19 февраля, в городе вновь начнется снегопад, наиболее интенсивные осадки ожидаем завтра днем. Кроме тогда, снег будет сопровождаться сильным ветром с порывами до 15–17 м/с, что приведет к метели и заносам на дорогах. При этом сохраняются довольно низкие температуры. Все городские службы продолжают работать в усиленном режиме, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов», – сказал Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что дорожные службы осуществляют постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети.

«По мере выпадения осадков будем проводить сплошное механизированное прометание проезжей части и пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять в соответствии с погодной ситуацией. Для возможной помощи водителям грузовых автомобилей, в первую очередь на МКАД и в ТиНАО организуем дежурство тягачей и тяжелых автокранов», – добавил Бирюков.

Для сотрудников коммунальных служб, задействованных в уборке снега, поставят пункты обогрева и питания.

В настоящее время коммунальные службы продолжают вывоз снега с городских территорий, особое внимание уделяется очистке крыш жилых домов, выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков.

Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах в снегопад, по возможности перенести поездки на личных автомобилях.